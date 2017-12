WM 2018: Das sind die Gegner der Deutschen Nationalmannschaft

Das sind die Gruppen bei der WM 2018



Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 findet in Russland statt. Vom 14.Juni 2018 bis zum 15. Juli 2018 kämpfen 32 Teams in acht Gruppen um den Weltmeistertitel. Am Freitag wurde im Kremlpalast in Moskau die acht Vorrundengruppen für die WM 2018 ausgelost.Das erste Spiel der Deutschen Nationalmannschaft findet am 17. Juni um 17 Uhr in Moskau statt. Gegner ist Mexiko. Im zweiten Spiel trifft die Deutsche Elf am 22. Juni auf Schweden. Das letzte Gruppenspiel bestreitet die Deutsche Nationalmannschaft am 27. Juni gegen Südkorea.RusslandSaudi ArabienÄgyptenUruguayPortugalSpanienMarokkoIranFrankreichAustralienPeruDänemarkArgentinienIslandKroatienNigeriaBrasilienSchweizCosta RicaSerbienMexikoSchwedenSüdkoreaBelgienPanamaTunesienEnglandPolenSenegalKolumbienJapan