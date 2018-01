Super Bowl 2018: Was Sie über das Football-Spektakel wissen müssen

Super Bowl 2018

Am 4. Februar findet das größte amerikanische Sportereignis statt: der. Der Super Bowl 52 findet in diesem Jahr im US Bank Stadium in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota statt.Spielbeginn ist um 17.30 Uhr (Ortszeit).Der Titelverteidiger aus New England haben erneut das Finale erreicht. Die diesjährige Finalteilnahme ist die zehnte derin der Vereinsgeschichte. Gegner sind die. Für die Eagles ist es die dritte Super-Bowl-Teilnahme.Deutsche Football-Fans müssen sich auf eine lange Nacht einstellen. Aufgrund der Zeitverschiebung startet das Spiel im. Eine ausführliche Übertragung wird es auf ProSieben, ProsiebenMaxx und ran.de geben. Start ist um 20.15 Uhr auf ProSiebenMaxx und ran.de mit dem "Countdown zum Super Bowl". Ab 22.50 Uhr werden weitere Vorberichte und das Spiel dann auf ProSieben ausgestrahlt.Neben dem eigentlichen Spiel ist auch die jährliche Halbzeitshow ein großes Spektakel. Jedes Jahr wird ein großes Geheimnis um die Künstler gemacht, denen die Ehre zu Teil wird beim Super Bowl auftreten zu dürfen. Beim Super Bowl LII ist Justin Timberlake der Haupt-Act in der Halbzeitshow.Nach seinem Skandal-Auftritt beim Super Bowl 2004 mit Janet Jackson darf der 36-Jährige in diesem Jahr wieder beim Super Bowl auftreten.Die Ehre, die amerikanische Nationalhymne performen zu dürfen, wird 2018 der Sängerin Pink zu teil. Für die 38-Jährige ist es der erste Auftritt bei einem Super Bowl.Über 100 Millionen Menschen in den USA schauen den Super Bowl im Fernsehen an. Genau aus diesem Grund ist es für Unternehmen so wichtig, eine Werbung während des Super Bowls zu schalten. Die Spots, die in den meisten Fällen eigens für den Super Bowl gefilmt werden, sind aufwendig produziert. Für einen 30-Sekunden-Spot muss richtig tief in die Tasche gegriffen werden: Laut Brancheninsidern kostet ein 30-Sekunden-Film rund fünf Millionen US-Dollar.Der Werbespot von Bierkonzern Budweiser fängt die aktuelle Stimmung hinsichtlich der Einwanderungspolitik de neuen US-Präsident Donald Trump auf. Unter dem Slogan "Born the Hard Way" (übersetzt: "Auf die harte Weise geboren") erzählt der Werbespot die Geschichte des aus Rheinland-Pfalz stammenden Adolphus Busch, ein späterer Mitbesitzer der Brauerei.Die meisten Werbespots werden aufwendig produziert und strotzen vor Kreativität und Prominenten, auch in diesem Jahr. Bestes Beispiel hierfür ist die Werbung von Mercedes Benz. Der Konzern hat die Regiebrüder Ethan und Joel Coen engagiert.Bei dem Werbesport handelt es sich um ein Remake des Filmes "Easy Rider", reduziert auf eine Sequenz , die sich in einer staubigen Bar irgendwo im amerikanischen Nirgendwo abspielt. Eine Gruppe in die Jahre gekommener Rocker wird von einem Auto zugeparkt. Der Übeltäter ist ebenfalls ein alter Bekannter: "Easy Rider" Peter Fonda. Mittlerweile fährt er kein Motorrad mehr, sondern einen schicken Flitzer von Mercedes Benz.Skittles sorgt für den wahrscheinlich schrägsten Werbespot. In der Werbung des Bonbon-Herstellers geht es um einen jungen Mann, der mit Skittles versucht, an das Fenster seiner Herzensdame zu werfen. Dabei muss er sehr viele Bonbons investieren.