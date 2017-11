«Wichtige Bayern-Woche»: Knifflige Glasgow-Prüfung

Rückblende: Es ist gerade mal fünf Wochen her, als die Bosse des FC Bayern München nach einem desaströsen 0:3 gegen Paris Saint-Germain beim Bankett in Frankreichs Hauptstadt saßen und die Daumen für Trainer Carlo Ancelotti senkten.

Am Dienstagabend könnten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nun in Schottland im Falle eines Sieges gegen Celtic Glasgow mit Jupp Heynckes auf den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League anstoßen.

«Gewünscht haben wir es uns so», sagte der Vorstandsvorsitzende Rummenigge zur furiosen sportlichen Entwicklung unter Rückkehrer Heynckes: «Es ist gut gearbeitet worden. Jupp macht das sehr gut, und die Mannschaft zieht großartig mit. Jetzt sind wir zufrieden.»

AUSGANGSLAGE: Weiter im Pokal, Erster in der Bundesliga - national hat Heynckes in kürzester Zeit die Dinge ins Lot gebracht. Und nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Celtic vor zwei Wochen bietet sich die Chance, mit einem Auswärtserfolg zumindest Platz zwei in Gruppe B klarzumachen. «Wir wollen das Achtelfinale klar machen, wir dürfen uns keinen Fehler erlauben», sagte Nationalspieler Joshua Kimmich. Die Münchner Profis freuen sich auf die tolle Atmosphäre im mit über 60 000 Zuschauer ausverkauften Celtic Park. «Es macht Spaß, da zu spielen. Aber hauptsächlich geht's ums Gewinnen», sagte Arjen Robben.

PERSONAL: «Wahnsinn!» Mit diesem Wort beurteilte Jérôme Boateng den aktuellen Offensivnotstand im Münchner Kader. Neben Thomas Müller und Franck Ribéry fällt gegen Celtic auch noch der unersetzbare Torjäger Robert Lewandowski aus. Kingsley Coman reiste zudem angeschlagen mit nach Schottland. Heynckes muss improvisieren. «Ich denke, dass ich eine Lösung finden werde», sagte er vor dem Abschlusstraining am Montag im Celtic Park. Optionen: Eine Doppelspitze mit Robben und Coman. Oder ein Mittelfeldspieler als sogenannte «falsche Neun».

GEGNER: Celtic setzt auf den Heimvorteil und die Unterstützung der leidenschaftlichen Fans. «Wir lieben es, hier im Celtic Park zu spielen», sagte Trainer Brendan Rodgers. Er wünscht sich, dass sich sein Team anders als in München diesmal «wettbewerbsfähig» zeigt. Verteidiger Dedryck Boyata will das Fehlen von Lewandowski und Thomas Müller ausnutzen. «Das sind zwei Schlüsselspieler für Bayern. Wir haben nichts zu verlieren», sagte der belgische Innenverteidiger.

AUSBLICK: Eine große Aufgabe jagt beim FC Bayern die nächste. Rummenigge sprach von einer «wichtigen Woche», an deren Ende noch das Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm steht. «Bisher läuft alles super. Ich hoffe, dass wir durch die Woche noch positiv durchkommen», sagte Rummenigge. Danach ist Länderspielpause. Heynckes plant für das große Kräftemessen mit dem BVB auch schon wieder mit Lewandowski. «Ich gehe davon aus, dass er am Samstag spielen kann.» Ein Einsatz in Glasgow aber wäre «unsinnig» gewesen.