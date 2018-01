Zagreb vor 1 Stunde

Weltmeister Frankreich schließt Handball-EM als Dritter ab

Weltmeister Frankreich hat sich bei der Handball-EM in Kroatien die Bronzemedaille gesichert. Im Spiel um den dritten Platz gegen Olympiasieger Dänemark setzten sich die Franzosen am Sonntagabend in Zagreb mit 32:29 (17:14) durch.