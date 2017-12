Vierter Weltcupsieg für Rodel-Olympiasiegerin Geisenberger

Dritte wurde deren Teamkollegin Kimberley McRae. Weltmeisterin Tatjana Hüfner landete auf Rang vier vor Dajana Eitberger.

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken gewannen nach dem Weltcup in Lake Placid auch das Sprintrennen. Die Thüringer setzten sich in nur einem Lauf erneut gegen die Österreicher Peter Penz/Georg Fischler durch. Auf Rang drei kamen die Letten Andris und Juris Sics. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt, die das erste Sprintrennen in Winterberg gewannen, kamen auf Rang zehn - direkt hinter den Sauerländern Robin Geueke/David Gamm.