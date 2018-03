US-Star Mickelson triumphiert in Mexiko

Der 47-jährige US-Amerikaner setzte sich bei der World Golf Championships in Mexiko-Stadt im Stechen am ersten Extraloch gegen seinen Landsmann Justin Thomas durch.

Beide lagen nach vier Runden mit jeweils 268 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg bei dem Turnier der 64 weltbesten Golfer in einem Playoff entschieden werden musste.

Für den fünffachen Major-Sieger Mickelson war der Triumph im Club de Golf Chapultepec der erste Erfolg nach 101 sieglosen Turnieren. Im Sommer 2013 hatte der Linkshänder aus San Diego zuletzt bei der British Open im schottischen Muirfield gewonnen. «Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel das für mich bedeutet», sagte Mickelson. Er habe gespürt, dass er bald wieder ein Turnier gewinnen würde. «Dazu habe ich zu gut gespielt. Aber du weißt es einfach nie, bis es passiert.» Für seinen 43. Erfolg auf der US-Tour kassierte der Kalifornier ein Preisgeld in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar.

Der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Dustin Johnson (272) aus den USA beendete das mit zehn Millionen US-Dollar dotierte Event auf dem geteilten siebten Rang. Deutsche Profis hatten sich für das Turnier nicht qualifiziert.