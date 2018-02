Deutsches Doppel sorgt im Davis Cup für die 2:1-Führung

Das deutsche Davis-Cup-Team ist im Erstrunden-Duell in Australien mit 2:1 in Führung gegangen. Jan-Lennard Struff und Tim Pütz gewannen in Brisbane das Doppel gegen John Peers und Matthew Ebden nach einer packenden Partie über fünf Sätze in 3:17 Stunden 6:4, 6:7 (1:7), 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

«Es war ein unglaubliches Match in einer tollen Atmosphäre», sagte der Frankfurter Pütz nach dem aufreibenden Auf und Ab in der Pat-Rafter-Arena. «Ich bin wirklich froh, dass wir das gewonnen haben. Es ist ein großartiges Gefühl, für dein Land zu spielen», sagte der Warsteiner Struff und sprach von einem «harten Match».

Damit fehlt der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes aus den beiden Einzeln am Sonntag noch ein Punkt, um erstmals seit vier Jahren wieder das Viertelfinale in dem Mannschaftswettbewerb zu erreichen. Der Gegner in der Runde der besten acht Teams wäre vom 6. bis 8. April jeweils auswärts entweder Großbritannien oder Spanien.

Bei einer Niederlage müsste das DTB-Team im September in der Relegation wie schon in den vergangenen drei Jahren gegen den Abstieg aus der Weltgruppe der besten 16 Tennis-Nationen kämpfen.

Am Sonntag stehen sich zunächst die beiden Spitzenspieler Alexander Zverev und Nick Kyrgios gegenüber. Im direkten Vergleich liegt der 20 Jahre alte Hamburger mit 1:3 hinten. Für das zweite Einzel sind bislang Struff und Alex de Minaur nominiert. Änderungen sind aber bis kurz vor dem Beginn der Partie noch möglich.

Struff hatte am Freitag sein Einzel gegen Kyrgios glatt 4:6, 4:6, 4:6 verloren, Zverev in fünf Sätzen gegen den 18 Jahre alten Davis-Cup-Debütanten de Minaur gewonnen. Im Doppel allerdings zeigte Struff eine deutlich bessere Leistung als tags zuvor. Der 27 Jahre alte Warsteiner, der zuletzt bei den Australian Open mit dem Japaner Ben McLachlan das Halbfinale erreicht hatte, leistete sich keinen einzigen Aufschlagverlust während des gesamten Matches.

Im ersten Satz nahm das deutsche Duo, das auch schon bei der erfolgreichen Abstiegs-Relegation in Portugal im September gemeinsam den Punkt im Doppel holte, Peers zum 5:4 dessen Aufschlagspiel ab. Im zweiten Durchgang gelang zwar erneut gegen den servierenden Peers ein Break zum 3:2. Doch bei einer 5:4-Führung bei Aufschlag Pütz vergaben die Deutschen erst einen Satzball und kassierten dann das Break zum 5:5. Im Tiebreak setzten sich die Australier klar durch.

In Satz drei leisteten sich die Gastgeber mit dem Doppel-Weltranglisten-Vierten Peers eine kleine Schwächephase. Im vierten Durchgang fiel die Entscheidung wieder erst im Tiebreak. Es stand 2:2 nach Sätzen, es ging in den fünften Durchgang. Zum 4:3 nahm das DTB-Duo Ebden den Aufschlag ab und verteidigte den Vorsprung.