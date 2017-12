Die Trennung soll am Sonntagmorgen offiziell bekanntgegeben werden. Diese Entscheidung wollte der Verein am Samstagabend jedoch nicht bestätigen.

Bosz hatte erst in diesem Sommer das Traineramt beim Revierclub übernommen. Nach zuletzt acht sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Aus in der Champions League war der Coach stark in die Kritik geraten.