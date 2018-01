Ski-Star Vonn dominiert zweite Abfahrt in Cortina

Vonn distanzierte die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein und Teamkollegin Jacqueline Wiles um fast eine Sekunde und revanchierte sich für ihren Patzer und Rang zwei vom Vortag hinter Sofia Goggia. Die Italienerin schied auf der Tofana-Piste in den Dolomiten aus.

«Ich war ein bisschen verärgert wegen meines Fehlers gestern», räumte Vonn in der ARD ein und schwärmte dann über ihre Wiedergutmachung: «Sonnenschein, Sieg, es geht nicht besser.» In Cortina hat Vonn nun schon zwölfmal gewonnen und erreichte zum 19. Mal das Podest.

Mit 33 Jahren trug sich der US-Star als älteste Abfahrts-Siegerin in die Geschichtsbücher ein. Nach ihrem ersten Erfolg in diesem Winter in ihrer Spezialdisziplin blickte Vonn optimistisch auf Olympia: «Ich habe einen Plan, Geduld und acht Jahre gewartet. Ich bin bereit.»

Nach ihrem erfreulichen neunten Platz vom Vortag verpatzte die deutsche Olympia-Starterin Kira Weidle ihren zweiten Auftritt und landete nur auf Platz 33. Auch Michaela Wenig verpasste als 32. die Punkteränge. Die beiden waren die einzigen Athletinnen des DSV, weil Viktoria Rebensburg nach einer Grippe auf den Start verzichtet hatte.