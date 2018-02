Minsk vor 1 Stunde

Maria bringt Fed-Cup-Damen in Weißrussland in Führung

Die deutschen Tennis-Damen stehen in Minsk kurz vor einer großen Überraschung. Nur noch ein Sieg fehlt zum Einzug ins Halbfinale. Nach dem Erfolg von Antonia Lottner am Samstag holte Tatjana Maria am Sonntag den zweiten Punkt.