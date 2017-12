Moskau vor 18 Minuten

Russische Sportler fahren zu Olympischen Winterspielen

Russische Sportler werden zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea fahren und unter neutraler Flagge starten. Das beschloss erwartungsgemäß die Olympische Versammlung als oberstes Organ der olympischen Bewegung in Russland in Moskau.