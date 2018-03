Rebensburg auf Podestkurs in Ofterschwang

22 Tage nach der verpassten Olympia-Medaille in ihrer Lieblingsdisziplin war die beste deutsche Skirennfahrerin am Donnerstag vor dem Finale Zweite. Auf die führende Norwegerin Ragnhild Mowinckel fehlten Rebensburg im Allgäu 0,44 Sekunden. Dritte war Marta Bassino aus Italien mit 0,56 Sekunden Rückstand auf Mowinckel.

Vergrößert Rebensburg ihren Vorsprung in der Disziplinwertung auf mindestens 100 Punkte, ist ihr die kleine Kristallkugel schon vor dem Weltcup-Finale in Are nicht mehr zu nehmen. Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA kam im ersten Lauf auf Rang vier, Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich war nur Zehnte. Außer den beiden kann niemand mehr Rebensburg den Disziplin-Sieg noch streitig machen.

Veronique Hronek gelang ein vielversprechendes Comeback nach mehr als drei Jahren ohne Weltcup-Rennen. Nach zwei Kreuzbandrissen belegte die 26-Jährige im ersten Durchgang Rang 23 und qualifizierte sich für den zweiten Lauf der besten 30. Lena Dürr war dagegen zu langsam. Ann-Katrin Magg schied aus.