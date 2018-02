Dortmund gegen Salzburg, Leipzig gegen St. Petersburg

Der deutsche Vizemeister Leipzig spielt zunächst zuhause gegen St. Petersburg. Die Russen hatten die 0:1-Niederlage bei Celtic Glasgow im Rückspiel am Donnerstagabend mit einem 3:0 wettgemacht. Der BVB empfängt die Salzburger im Hinspiel im Signal Iduna Park. Das ergab die Auslosung in Nyon. Der österreichische Meister hatte sich zuletzt gegen Real Sociedad San Sebastián durchgesetzt.

Die Runde der 16 besten Mannschaften wird am 8. und 15. März ausgetragen. Das Finale findet am 16. Mai im französischen Lyon statt. Der BVB hatte durch ein glückliches 1:1 (0:1) beim italienischen Serie A-Club Atalanta Bergamo das Achtelfinale erreicht. Die Dortmunder waren zuvor ebenso wie Leipzig in den Gruppenspielen der Champions League gescheitert.

Das RB-Team hatte in der Zwischenrunde ebenfalls ums Weiterkommen zittern müssen, am Ende reichte dem Tabellenfünften der Bundesliga aber auch eine 0:2-Niederlage gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel, nachdem das Hinspiel mit 3:1 gewonnen wurde.

Seit der Einführung der Europa League 2009/2010 als Nachfolge-Wettbewerb des UEFA-Cups hat keine deutsche Mannschaft den Pokal geholt. Rekordsieger ist der FC Sevilla mit drei Triumphen zwischen 2014 und 2016. Zuletzt gewann Manchester United den Cup. Das letzte deutsche Team, das den UEFA-Pokal gewonnen hat, waren 1997 die Eurofighter von Schalke 04.