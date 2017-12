Lake Louise vor 12 Minuten

Podestplatz für Rebensburg: Abfahrts-Zweite in Lake Louise

Viktoria Rebensburg ist in der Olympia-Saison in Topform - ihr zweiter Platz bei der Abfahrt in Lake Louise ist dafür ein weiterer Beleg. Zum ersten Mal in diesem Winter schaffen aber auch andere Fahrerinnen aus dem deutschen Team in ihrem Schatten Topresultate.