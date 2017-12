Beim Deutsche-Turn-Liga-Finale in Ludwigsburg sei «wirklich Schluss», sagte der 30-Jährige der «Bild»-Zeitung. «Ich hatte eine wundervolle Zeit mit dem Olympia-Sieg als Höhepunkt. Ich habe sportlich all meine Träume erreicht und freue mich jetzt sehr auf meine weitere Zukunft», so der Sportler.