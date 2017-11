Nowitzki unterliegt mit Dallas - Auch Schröder verliert

Der 39-jährige Würzburger verwandelte sechs seiner neun Wurfversuche, inklusive zwei Dreier, für 14 Punkte im Spiel. Außerdem schnappte er sich fünf Rebounds. Landsmann Maxi Kleber blieb in zwei Spielminuten ohne Korberfolg.

Topscorer der Begegnung war Clevelands Kevin Love mit 29 Punkten sowie 15 Rebounds. Superstar LeBron James kam auf 19 Zähler und elf Rebounds beim Erfolg seines Teams. Für die Mavericks war es die elfte Niederlage im 13. Saisonspiel. Dallas liegt damit auf dem letzten Platz in der Western Conference.

Basketball-Jungstar Dennis Schröder konnte mit den Atlanta Hawks ebenfalls keinen Erfolg feiern. Mit 94:113 (42:49) verlor das Team um den 24-jährigen Nationalspieler gegen die Washington Wizards. Beim Spiel in der US-Hauptstadt verwandelte der Braunschweiger nur zwei seiner 16 Wurfversuche. Am Ende hatte der Aufbauspieler sieben Punkte zu Buche stehen. Er holte zudem sieben Rebounds und verteilte fünf Assists, verursachte jedoch auch vier Ballverluste. Bei den Wizards war Bradley Beal mit 19 Zählern am erfolgreichsten. Die Hawks haben nach 13 Spielen ebenfalls erst zwei Siege auf ihrem Konto.

Nationalmannschafts-Teamkollege Paul Zipser kassierte mit den Chicago Bulls die vierte Niederlage in Serie. Beim Spiel gegen die San Antonio Spurs zog das Team aus Illinois deutlich mit 94:133 (47:63) den Kürzeren. Der 23-jährige Heidelberger erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound beim Auswärtsspiel in Texas. Mit 21 Punkten war San Antonios Pau Gasol der Topscorer der Partie. Bei den Spurs konnten gleich acht Spieler zweistellig punkten. Für Chicago war es die neunte Niederlage im elften Spiel. Nur Atlanta hat eine schlechtere Bilanz in der Eastern Conference.