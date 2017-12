Novum bei Tour de Ski: Vorentscheidung nach drei Etappen

Die Jubiläumsausgabe der Tour de Ski scheint bei den Herren bereits nach drei Etappen entschieden. Was der ohnehin als Topfavorit gehandelte Norweger Martin Johnsrud Sundby seit Neujahr auf dem Schnee in Lenzerheide zelebrierte, verschlug Freund und Feind die Sprache.

Der Überläufer setzte nicht nur seine beeindruckende Siegesserie seit Saisonbeginn mit Tageserfolgen auf den beiden Distanzetappen fort, er war auch im Sprint so gut wie nie zuvor und besser als seine direkten Konkurrenten. 1:30 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Petter Northug bedeuten mehr als eine Vorentscheidung. Northug jedenfalls hat den Sieg abgeschrieben: «Ab sofort bin ich nur noch als Tourist unterwegs», sagte er.

Bei den Frauen gab es am Sonntag einen schon sensationell anmutenden Wechsel an der Spitze. Die hochgehandelte Therese Johaug musste ihre erste Saisonniederlage auf einer Distanzstrecke einstecken und das Rote Trikot der Gesamtführenden an ihre eigentlich nur als Sprinterin bekannte Teamkollegin Ingvild Flugstad Oestberg weiterreichen.

Dass die deutschen Läufer im Kampf um Podestplatzierungen im Gesamtklassement chancenlos sein werden, war klar. Trotzdem hatte man zumindest von den Damen Platzierungen in den Top 10 erwartet. Doch das ging vor allem beim Massenstartwettbewerb am Samstag gründlich daneben. Steffi Böhler auf Platz 18 war da beste DSV-Starterin, mit über drei Minuten Rückstand auf Johaug. Damen-Trainer Torstein Drivenes wirkte ratlos und enttäuscht.

Das änderte sich im Verfolgungs-Wettkampf. Vor allem die Zeitrückstände wurden nicht größer. Böhler verbesserte sich auf Platz 18, Nicole Fessel auf 20. «Wir haben eine sehr gute Vorbereitung absolviert. Ich bin sicher, dass die Mädchen sich von Tag zu Tag weiter verbessern. Die Tour ist noch lang und der Weg bis zur Alpe Cermis noch weit», sagte Drivenes. Bis Platz zehn in der Gesamtwertung gibt es durchaus noch Möglichkeiten.

Bei den Männern überzeugte einer, der eigentlich gar nicht zur Mannschaft gehörte: Andreas Katz. Der Baiersbronner, der erst nach Saisonbeginn über Umwege in den Weltcup kam, wurde im Massenstart 17. und im Verfolger am Sonntag 19. Dabei hatte er noch besonderes Pech: Am Samstag wurde er vom stürzenden Teamkollegen Jonas Dobler mit in den Schnee gerissen, tags darauf brach ihm durch einen Fehltritt des Franzosen Maurice Magnificat am schwersten Anstieg in der letzten Runde der Stock. Beide Male kam er völlig aus dem Rhythmus, beide Male verlor er wertvolle Zeit und Plätze. Er hatte dennoch die elftbeste Einzelzeit des Verfolgers zu Buche stehen.

«Ich hatte abartig gute Ski, für die man eigentlich einen Waffenschein benötigt hätte. Umso trauriger ist es dann, wenn man dann nicht das erreicht, was möglich gewesen wäre», sagte Katz, blieb aber angriffslustig: «Meine Beine sind noch gut. Jetzt muss ich schnell regenerieren, um auf den nächsten Etappen wieder angreifen zu können.»

Das hofft auch Trainer Janko Neuber. «Durch das Fehlen von Hannes Dotzler und Tim Tscharnke und das krankheitsbedingte Ausscheiden von Florian Notz und Andy Kühne sieht man, wie dünn unsere Decke ist. Wir haben den Anspruch, besser zu werden. Da brauchen wir jetzt unsere derzeit Besten Andy Katz und Jonas Dobler mehr denn je», sagte der Oberwiesenthaler.