NBA: Boston baut Siegesserie weiter aus - Baynes Topscorer

Kein anderes Team in der Liga kann aktuell mehr als fünf Erfolge hintereinander vorweisen. Der 25-jährige Theis erzielte beim Heimsieg seines Teams acht Punkte und holte fünf Rebounds. Der frühere Oldenburger Aron Baynes kam als Topscorer für Boston auf 21 Zähler. Celtics-Star Kyrie Irving steuerte 19 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists bei. Bei den Gästen aus Kalifornien konnten Brandon Ingram und Jordan Clarkson mit jeweils 18 Punkten überzeugen.

Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen befindet sich Boston aktuell an der Spitze der Eastern Conference. Zuletzt verloren die Celtics am 18. Oktober. Am Freitag empfängt das Team die Charlotte Hornets im heimischen TD Garden.