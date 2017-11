Freiburg 20.08.2017

Nach Videobeweis: Auftaktremis für Frankfurt und Freiburg

Die Freiburger scheiterten am Videobeweis, die Frankfurter an der Latte des gegnerischen Tores. Am Ende blieb es bei einem torlosen Remis, mit dem beide Clubs zum Saisonauftakt halbwegs leben können.