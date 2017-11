Klopp schlägt Kumpel Wagner mit 3:0 - City und United siegen

Jürgen Klopp hat das erste Duell zwischen zwei deutschen Trainern in der englischen Premier League für sich entschieden.

Sein FC Liverpool besiegte Aufsteiger Huddersfield Town mit Klopps Trainerfreund David Wagner 3:0 (0:0) und verbesserte sich zunächst auf Tabellenplatz sechs. Huddersfield stand nach der Niederlage vorerst auf Platz elf. Spitzenreiter blieb Manchester City, das 3:2 (2:1) bei West Bromwich Albion gewann. Direkt dahinter stand Manchester United, das sich im Topspiel knapp mit 1:0 (0:0) gegen Tottenham Hotspur durchsetzte.

Daniel Sturridge (50. Minute), Roberto Firmino (58.) und Georginio Wijnaldum (75.) trafen für Liverpool, das auf den angeschlagenen Brasilianer Philippe Coutinho verzichten musste. Stürmer Mohamed Salah war in der 42. Minute sogar mit einem Strafstoß am starken Huddersfield-Keeper Jonas Lössl gescheitert.

Klopp war nach dem Sieg erleichtert. «Der Druck war da, das ist nicht zu bestreiten», sagte er eine Woche nach der 1:4-Pleite bei Tottenham Hotspur. «Das hat heute wirklich sehr geholfen.» Wagner äußerte sich trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Spieler.

Rekordmeister Manchester United, der am vergangenen Wochenende in Huddersfield die erste Saisonniederlage kassiert hatte, feierte einen wichtigen Erfolg gegen den zuvor punktgleichen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur, bei dem Toptorjäger Harry Kane wegen Beschwerden im Oberschenkel fehlte. Im verregneten Old Trafford traf der eingewechselte Anthony Martial (81.) zur Entscheidung. «Es hätte auch ein Unentschieden werden können», gab United-Coach José Mourinho zu.

Beim Auswärtssieg von Spitzenreiter Manchester City bei West Bromwich Albion markierte der deutsche Nationalspieler Leroy Sané (10.) in einer turbulenten Anfangsviertelstunde den Führungstreffer. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jay Rodriguez (13.) trafen Fernandinho (15.) und Raheem Sterling (64.) für das Team von Trainer Pep Guardiola, der Ilkay Gündogan von Beginn an spielen ließ. Der Anschlusstreffer von Matt Phillips (90.+2) kam zu spät. «Wir müssen noch effizienter werden», forderte Guardiola anschließend.

Der FC Arsenal drehte mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker in der Startelf gegen Swansea City einen Rückstand und siegte am Ende mit 2:1 (0:1). Die Tore für die Gunners erzielten der ehemalige Schalker Sead Kolasinac (51.) und Aaron Ramsey (58.). Samuel Clucas (22.) hatte Swansea in Führung geschossen. «Wir haben erneut mentale Stärke gezeigt», lobt Arsène Wenger die Mannschaft nach seinem 800. Spiel als Trainer der Gunners.

Arsenal stand am Samstagabend auf Tabellenplatz fünf, direkt hinter dem Lokalrivalen und Meister FC Chelsea, der beim abstiegsgefährdeten AFC Bournemouth zu einem knappen 1:0-Erfolg kam. Den einzigen Treffer für die Blues erzielte der Belgier Eden Hazard in der 51. Minute. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Startelf.