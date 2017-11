Berlin vor 22 Minuten

Heynckes will Bayern-Serie ausbauen - Köln hofft auf Sieg

Für Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes geht es um seinen 500. Sieg in der Bundesliga, für den 1. FC Köln um den ersten Erfolg in der laufenden Saison. Und in Hoffenheim dürften die Blicke vor allem auf den wechselwilligen Sandro Wagner gerichtet sein.