Gegen den Trainer-Effekt: Hertha will Sagnol-Debüt verderben

Noch kurz vor dem hastigen Aufbruch zum Heimflug aus der schwedischen Provinz richteten die Profis von Hertha BSC die ersten Kampfansagen an den FC Bayern.

Nach der bitteren Europa-League-Pleite beim Östersunds FK wollen die Berliner nun Münchens Interimscoach Willy Sagnol das Debüt verderben und den Rekordmeister noch tiefer in die Sinnkrise stürzen. «Wenn wir dagegen halten und wie immer spielen, können wir Punkte mitnehmen», sagte Verteidiger Jordan Torunarigha vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag (15.30 Uhr).

Angesichts nur eines Siegs aus den vergangenen sieben Spielen droht Hertha bei einem weiteren Negativerlebnis ein deutliches Stimmungstief während der Länderspielpause. Auch deshalb soll ein Gesetz der Fußball-Branche nach dem Rauswurf von Trainer Carlo Ancelotti bei den von Paris Saint-Germain schwer gedemütigten Bayern unbedingt außer Kraft gesetzt werden. «Bei vielen Mannschaften gibt es den sogenannten Trainer-Effekt. Wir hoffen, dass der gegen uns ausbleibt», betonte Herthas Neuzugang Valentino Lazaro nach seinem Debüt beim 0:1 in Östersund.

Nach der zuvor letzten vorzeitigen Trainertrennung während der Saison - Louis van Gaal musste im April 2011 gehen - nahmen die befreiten Münchner Bayer Leverkusen mit 5:1 auseinander. «Vom Papier her verlierst du das Spiel», sagte Coach Dardai - will das scheinbar unvermeidliche Schicksal jedoch abwenden. «Aber wir wollen so spielen, dass wir punkten oder sogar gewinnen, auch wenn das schwierig wird.»

Bereits vor gut sieben Monaten waren die Berliner dem ersehnten ersten Sieg gegen die Bayern nach zuvor elf Niederlagen seit Februar 2009 ganz nah. Doch Robert Lewandowski schockte Hertha in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 1:1-Ausgleich. «Das wird das schwierigste Spiel der Saison, wie jedes Jahr», warnte Fabian Lustenberger vor dem nächtlichen Abflug. «Da ist es gut, dass wir zwei Tage haben, um uns zu regenerieren.»

Zum Ende der dritten Englischen Woche in Serie freut sich auch Dardai auf «ein paar frische Spieler». Marvin Plattenhardt, Karim Rekik, Mathew Leckie und Stammkeeper Rune Jarstein standen gar nicht im Kader, Salomon Kalou wurde nicht eingewechselt. «Es war gut, dass wir Spieler zu Hause gelassen haben», resümierte der ungarische Coach.

In der Europa League wächst bei nur einem Punkt aus zwei Spielen vor der nächsten Auswärtsaufgabe in drei Wochen beim ukrainischen Club Sorja Luhansk aber bereits der Druck. Das frühe Aus droht - auch wegen der akuten Torflaute. Zum vierten Mal blieb Hertha diese Saison ohne eigenen Treffer, in neun Spielen gab es erst acht Tore - zu wenig.

«Irgendwann geht der Knopf auf und dann geht's von alleine», erwartet Lazaro. «Das brauchen auch jetzt unsere Stürmer. Wenn der Ball ein, zweimal reingeht, ist die Leichtigkeit wieder da.» Ohne den gesperrten Kapitän Vedad Ibisevic muss das nun ausgerechnet gegen die Bayern gelingen.