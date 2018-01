Gojowczyk in Chengdu problemlos in Runde zwei

In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-66. nun auf Marcos Baghdatis aus Zypern. Zuvor war Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff bei dem mit gut einer Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier in Runde eins ausgeschieden.

Gojowczyk hatte am Sonntag das ATP-Turnier in Metz mit einem Finalsieg gegen den französischen Lokalmatador Benoit Paire gewonnen. Für den Münchner war es der erste ATP-Titel, er kletterte dadurch in der Weltrangliste um 29 Plätze.