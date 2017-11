München 14.10.2017

Heynckes feiert ideales Comeback - Leipzig siegt in Dortmund

Borussia Dortmund verliert erstmals in dieser Saison, während Jupp Heynckes perfekt in seine vierte Amtszeit beim FC Bayern startet. Der Hamburger SV rutscht dagegen immer tiefer in die Krise. Für Hoffenheim und Hannover wird es ganz spät ganz bitter.