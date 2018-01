Melbourne vor 2 Stunden

Federer will 20. Grand-Slam-Titel - Finale gegen Cilic

Federer gegen Cilic - da werden Erinnerungen wach an das Wimbledon-Finale 2017, als der Schweizer klar gewann. Aber auch an die US Open 2014, als Cilic im Halbfinale Federer keine Chance ließ.