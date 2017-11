Federer verliert Halbfinale der Tennis-WM gegen Goffin

Tennis-Superstar Roger Federer ist bei den ATP Finals überraschend schon im Halbfinale ausgeschieden. Der Schweizer verlor am Samstag in London völlig unerwartet gegen den Belgier David Goffin 6:2, 3:6, 4:6. «Es ist ziemlich enttäuschend», sagte der 36-Jährige.

Damit kommt es für Goffin am Sonntag (19.00 Uhr/MEZ) zum Überraschungsfinale gegen Grigor Dimitrow: Der bulgarische WM-Debütant besiegte am Samstagabend im zweiten Halbfinale Jack Sock aus den USA 4:6, 6:0, 6:3. Sock hatte in seinem letzten Gruppenspiel Alexander Zverev bezwungen und damit das Saisonabschlussturnier für Deutschlands besten Tennisspieler beendet.

«Es ist ein besonderer Moment, unglaublich», sagte Goffin nach seinem Match gegen Federer. Dabei hatte der Grand-Slam-Rekord-Champion den ersten Satz ohne Probleme gewonnen. Doch dann drehte der Außenseiter auf und setzte sich vor rund 17 000 Zuschauern souverän durch. «Ich denke, er hat sich gesteigert», erklärte Federer: «Ich wünschte, ich hätte aggressiver spielen können.»

Goffin, der 26 Jahre alte Weltranglisten-Achte, besiegte Federer im siebten Duell zum ersten Mal. Überrascht von dem Auftritt des Belgiers sei er aber nicht gewesen, versicherte Federer. «Im Training habe ich dieses Level von ihm schon gesehen», sagte der Schweizer, der zuvor 13 Partien in Serie gewonnen und in diesem Jahr von 56 Spielen nur vier verloren hatte. Zehnmal hatte er sich im Halbfinale der ATP-WM durchgesetzt, mit sechs Titeln ist er Rekordsieger.

In der Gruppenphase hatte Goffin bereits für eine große Überraschung gesorgt: Er bezwang den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal, der sich danach verletzungsbedingt aus dem Turnier zurückzog. Goffin hatte sich in diesem Jahr erstmals für die Finals qualifiziert, 2016 war er als Ersatzspieler dabei.