Federer gewinnt achten Titel bei Heim-Turnier in Basel

Nach 2:31 Stunden machte der 36-jährige Schweizer seinen insgesamt 95. Titel perfekt. Damit zog der Tennis-Star in der ewigen Bestenliste an Ivan Lendl (94) vorbei. Nur Jimmy Connors war erfolgreicher (109).

Die langjährige Nummer eins Federer war Del Potro bei seinem Heimturnier 2012 und 2013 jeweils im Endspiel unterlegen gewesen. Del Potro hatte in der Vorwoche beim Turnier in Stockholm gesiegt. Der einstige US-Open-Gewinner und Olympia-Zweite von Rio kann sich noch für den Jahresabschluss der besten Acht in London qualifizieren, an dem ab dem 12. November auch Federer und der Hamburger Alexander Zverev teilnehmen.