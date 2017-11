Bilbao vor 44 Minuten

Begehrte Hertha-Youngster und keine Belohnung

Hertha-Trainer Dardai ist gefordert nach dem vorzeitigem K.o. in Europa. Sein Team braucht endlich Belohnungen, möglichst schon am Sonntag in Köln. Sonst wird es immer schwieriger, mit den jungen Profis um Selke und Weiser eine große Berliner Mannschaft aufzubauen.