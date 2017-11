Erstes Biathlon-Einzelrennen des Winters ohne Dahlmeier

In Östersund geht es ab 17.15 Uhr mit dem Klassiker über 15 Kilometer los. Dahlmeier fehlt zum Auftakt wegen einer Erkältung. Im Vorjahr hatte die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen das Rennen in Mittelschweden gewonnen und sich sofort das Gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup gesichert.

Für den Deutschen Skiverband sind Franziska Hildebrand, Franziska Preuß, Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Vanessa Hinz und Karolin Horchler dabei. Der erste Weltcup wird an diesem Donnerstag mit dem Einzel der Männer fortgesetzt. Zudem stehen bis Sonntag noch die Sprints und Verfolger auf dem Programm. Dahlmeier soll erst in der kommenden Woche in Hochfilzen in die Saison einsteigen.