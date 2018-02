Pyeongchang vor 33 Minuten

Doll holt Bronze in der Olympia-Verfolgung - Fourcade siegt

Benedikt Doll hat oft Probleme am Schießstand. Aber bei Olympia behält er die Nerven und holt sich Bronze in der Verfolgung. Der im Sprint in Pyeongchang noch geschlagene Großmeister Martin Fourcade meldet sich zurück und sichert sich wie schon in Sotschi Gold.