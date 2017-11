Berlin 02.11.2017

«Die dunkelste Nacht»: Ronaldo kritisiert Verein

Real Madrid befindet sich in der Krise. Auf die demütigende 1:3-Niederlage bei Tottenham in der Champions League reagiert die spanische Presse mit scharfer Kritik. Cristiano Ronaldo sorgt mit seiner Kritik an der Transferpolitik für weitere Unruhe.