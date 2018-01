BVB-Coach Stöger setzt auf Wechselkandidat Aubameyang

Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger plant für das Bundesligasspiel bei Hertha BSC wieder mit Pierre-Emerick Aubameyang, doch der umstrittene Gabuner bleibt ein heißer Wechsel-Kandidat.

Der BVB-Coach deutete an, dem 28 Jahre alten Stürmer nach dessen Suspendierung und trotz aller Wechselspekulationen in Berlin am Freitag (20.30 Uhr) eine Chance zu geben. «Ich habe mit ihm am Montag ein kurzes Gespräch geführt und ihm gesagt, was ich von ihm erwarte: Dass er Gas gibt im Training. Demnach, wenn sich nichts mehr ändert, ist er definitiv ein Thema», sagte Stöger in Dortmund.

Aubameyang war für das Heimspiel gegen Wolfsburg am vergangenen Sonntag (0:0) aus dem Kader verbannt worden, weil er tags zuvor die abschließende Teamsitzung verpasst hatte. Beim Training in dieser Woche präsentierte sich der Gabuner aber einsatzfreudig und eifrig. «Er entscheidet selbst, ob er sich für das Spiel qualifiziert», sagte Stöger. «Im Moment ist alles in Ordnung. Und wenn er mitfährt, kann er auch spielen.»

Ungeachtet dessen halten sich nachhaltig Spekulationen, dass der BVB bereit ist, den extravaganten Stürmer noch in der Winterpause ziehen zu lassen, wenn ein entsprechendes Angebot eingeht. Als Hauptinteressent gilt weiter der Premier-League-Club FC Arsenal. Laut englischen Medienberichten soll der Transfer aber davon abhängen, dass Arsenal-Stürmer Alexis Sanchez noch im Winter zu Manchester United wechselt. Angeblich ist sich der Chilene mit Manchester einig und das Geschäft steht kurz vor dem Abschluss. Voraussetzung für den Deal soll zudem ein Wechsel des Ex-Dortmunders Henrich Mchitarjan im Gegenzug von United nach London sein. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert», erklärte Arsenal-Coach Arsène Wenger zum Weggang von Sanchez. «Eine Garantie gibt es bei diesen Dingen nie.»

Zugleich heizte er die Spekulationen über eine Aubameyang-Verpflichtung an. «Ja, seinen Charakter kann man zwar positiv und negativ sehen - aber man sieht ja, was er in seiner Karriere erreicht hat. Er bringt seinen Charakter in einer positiven Weise ein», lobte Wenger, schränkte aber auch ein: «Bei solchen Dingen ist es besser, wenn das geheim bleibt und man es nicht kommentiert, solange es nicht fix ist.»

Wenig erfreut zeigte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc über Wengers Aussagen. «Wir empfinden es als respektlos, sich mit Spielern anderer Mannschaft zu beschäftigen. Es gibt keinen Kontakt mit Arsenal», ließ Zorc am Donnerstag ausrichten. «Wir gehen davon aus, dass Arsène Wenger genug damit zu tun, sich um die Leistungen seiner eigenen Spielern zu kümmern.»

Stöger gibt sich in der Causa Aubameyang ansonsten betont gelassen. Die Frage nach einem weiteren Verbleib des Torjägers umschiffte er. «Ich habe es aufgeben, irgendwelche Szenarien mit mir herumzuschleppen. Solange er Spieler des BVB ist, plane ich mit ihm.»