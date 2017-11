Bottas holt Pole in Brasilien - Hamilton-Aus zu Beginn

Sebastian Vettel hat einen ungewohnten Patzer von Kurzarbeiter Lewis Hamilton nicht ausnutzen können und die Pole Position in São Paulo verpasst.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister musste sich am Samstag um 38 Tausendstelsekunden Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas geschlagen geben - seinem Konkurrenten um den zweiten Rang in der Gesamtwertung. «Ich wäre liebend gern vorn gewesen», sagte Vettel. Man sei aber näher dran als gedacht.

Dritter wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen vor dem niederländischen Red-Bull-Piloten Max Verstappen. Daniel Ricciardo belegte im zweiten Red Bull den fünften Rang, muss aber zehn Strafplätze zurück. Dadurch rückt Nico Hülkenberg auf Position sieben im Renault vor. Pascal Wehrlein nimmt das Rennen an diesem Sonntag (17.00 Uhr MEZ) von Rang 16 in Angriff.

Noch weiter dahinter steht Hamilton. Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf einen Teambus am Vorabend sorgte er für sportlichen Mercedes-Schreckmoment. 13 Tage nach seinem WM-Triumph krachte der Brite mit qualmenden Reifen in der Aufwärmrunde zu Beginn der Qualifikation in die Streckenbegrenzung. «Es war sehr ungewöhnlich für mich, es zeigt aber, dass wir alle Menschen sind», sagte Hamilton. «Ein Fehler, der Lewis das ganze Jahr nicht passiert ist. Das muss ihm aber erlaubt sein», meinte Teamchef Toto Wolff.

Hamilton hatte sich so viel vorgenommen, fühlte sich weiter im Angriffsmodus. Am Freitag fuhr er prompt Streckenrekord. Als die 4,309 Kilometer lange Strecke im Stadtteil Interlagos am Samstag freigegeben wurde, zählte er zu den ersten, die rausfuhren. In Kurve sieben von insgesamt 15 passierte es. Hamilton schien schlicht zu schnell.

In der Box schauten Wolff und -Oberaufseher Niki Lauda ernüchtert auf den Bildschirm, der den demolierten Mercedes in den Reifenstapeln zeigte. Den Helm mit den goldenen vier Sternen für die vier WM-Titel hatte er mittlerweile gegen die Kapuze des Team-Anoraks eingetauscht. Ihm gehe es gut, versicherte der Brite.

Aus dem erhofften Kampf zwischen Weltmeister Hamilton und dem geschlagenen Vettel wurde es nichts. Dafür konnte sich der 30 Jahre alte Heppenheimer direkt mit dem Rivalen um seinen zweiten WM-Rang messen. «Da der Titel nicht mehr drin ist, gibt es ja nur noch den Vizetitel», meinte Vettel: «Das ist dann das nächste Ziel.»

Bottas hat 15 Punkte Rückstand vor den letzten beiden Rennen dieser Saison in Brasilien und Abu Dhabi. Er will mit aller Macht die Serie der Silberpfeile aufrechterhalten, die neben dem Fahrer- und dem Konstrukteurstitel seit einschließlich 2014 auch immer den zweiten Platz im Pilotenranking am Ende einer Saison holten.

Und es wurde ein echtes Duell - mit dem besseren Ausgang für Bottas. Im Training am Freitag war der Ferrari noch deutlich langsamer gewesen als die Silberpfeile. Im Training vor der Quali war er schon sehr nahe rangekommen. In Q2 lag er vorn. Auf der letzten entscheidenden Runde aber unterbot Bottas noch mal die starke Vettel-Zeit.

Für Bottas war es die dritte Pole seiner Karriere. Eine, die nach aufkommender Kritik gut tat. «Ich zittere immer noch ein bisschen», sagte der 28-Jährige.