Bayern vorzeitig Herbstmeister - RB Leipzig nur 2:2

Bayern München ist vorzeitig Herbstmeister der Fußball-Bundesliga.

Nach dem 1:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt hat der deutsche Rekordmeister um Trainer Jupp Heynckes nach dem 15. Spieltag bei noch zwei ausstehenden Spielen in diesem Jahr bereits acht Punkte Vorsprung vor Verfolger RB Leipzig. Während Leipzig am Samstag zumindest ein 2:2 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 schaffte, verschärfte sich bei Borussia Dortmund nach dem abermals enttäuschenden 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen die Krise.

Nach Informationen der «Sport Bild» wird der BVB sich von Trainer Peter Bosz trennen. Demnach kam die Vereinsführung zu der Entscheidung, die Zusammenarbeit mit dem Niederländer zu beenden. Die Trennung solle am Sonntagmorgen offiziell bekanntgegeben werden. Diese Entscheidung wollte der Verein am Samstagabend jedoch nicht bestätigen.

Im Duell der Verfolger erreichte der FC Schalke 04 ein 1:1-Remis bei Borussia Mönchengladbach. Damit verteidigten die Königsblauen den Platz drei in der Tabelle vor dem Rivalen vom Niederrhein.

Arturo Vidal köpfte in Frankfurt in der 20. Minute das Siegtor für die Münchner. Die Bayern, bei denen der 36-jährige Tom Starke für den angeschlagenen Sven Ulreich im Tor stand, mussten für ihren siebten Ligasieg seit dem Trainerwechsel zu Heynckes allerdings hart arbeiten, da die Eintracht eine starke und mutige Leistung zeigte. Dennoch ist Heynckes' Bilanz seit seinem Dienstantritt am 9. Oktober beeindruckend: Als er kam, lag seine Mannschaft fünf Punkte hinter dem damaligen Tabellenführer Dortmund zurück. Jetzt ist ihr Platz eins nach der Hinrunde schon vorzeitig nicht mehr zu nehmen.

Maximilian Eggestein (26.) und Theodor Gebre Selassie (65.) trafen für Werder, der zwischenzeitliche Ausgleich von Pierre-Emerick Aubameyang (57.) war zu wenig, um die Krise zu beenden. Für Werder war es der erste Saison-Auswärtssieg und eine weitere Bestätigung für die Ende Oktober getroffene Entscheidung, auf Trainer Florian Kohfeldt als Nachfolger von Alexander Nouri zu setzen.

Drei Tage nach dem Aus in der Champions League waren Kevin Kampl (29.) und Nationalstürmer Timo Werner (45.+2/Foulelfmeter) für Leipzig erfolgreich - doch das war zu wenig. Robin Quaison (39.) und Emil Berggreen (87.) trafen für die Mainzer jeweils zum Ausgleich und verhinderten Leipzigs neunten Erfolg. Der Hamburger SV verpasste durch das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg den dritten Heimsieg in Serie und hat weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.