Bayern München gegen BVB: Final-Spektakel und Robben-Tore

Dieses reizvolle Duell fasziniert ganz besonders, vor allem in einem K.o.-Spiel. In der siebten Saison in Serie stehen sich am Mittwoch Rekordpokalsieger FC Bayern und Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegenüber. Diesmal im Achtelfinale.

In zwei der vergangenen drei Aufeinandertreffen entschied erst das Elfmeterschießen. «Es ist das heißeste Duell in Deutschland», sagte Bayern-Weltmeister Thomas Müller.

Die vergangenen sechs Pokal-Duelle in Serie:

12.05.2012, Finale, Borussia Dortmund - FC Bayern 5:2

Meister Dortmund krönt in einem denkwürdigen Finale eine traumhafte Saison und feiert das erste Double. Der FC Bayern liefert eine Woche vor dem ebenfalls verlorenen Champions-League-Finale «dahoam» gegen den FC Chelsea vor allem defensiv eine desaströse Leistung ab. BVB-Star Robert Lewandowski trifft dreimal.

27.02.2013, Viertelfinale, FC Bayern - Borussia Dortmund 1:0

Eine Station auf dem Weg zum Triple: Im Viertelfinale bezwingt Heynckes' erstarktes Team den Titelverteidiger. Arjen Robben sorgt in der taktisch geprägten Partie per Schlenzer für die Entscheidung - zumindest ein kleines bisschen Genugtuung für das Vorjahr.

17.05.2014, Finale, Borussia Dortmund - FC Bayern 0:2 n.V.

Robben wird wie ein Jahr zuvor im Champions-League-Endspiel ein Finalheld. Sein 1:0 ebnet den Weg zum erneuten Double, Thomas Müller erhöht. Bitter für Dortmund: Ein Kopfball von Mats Hummels in der regulären Spielzeit war hinter der Linie, doch das Tor zählt nicht.

28.04.2015, Halbfinale, FC Bayern - Borussia Dortmund 0:2 i.E. (1:1)

Dortmund beendet die Triple-Träume der Bayern im Elfmeterkrimi. Der BVB gewinnt 2:0, auch weil kein Bayern-Star trifft. Philipp Lahm und Xabi Alonso rutschen beim Versuch weg. Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang treffen in der regulären Spielzeit.

21.05.2016, Finale, FC Bayern - Borussia Dortmund 4:3 i.E. (0:0)

Nach dem Happy End im Elfmeter-Krimi bedankt sich Pep Guardiola bei jedem seiner Spieler, beim Spanier kullern zum Abschied Tränen. Im Elfmeterschießen versagen Sven Bender und Sokratis die Nerven, bei den Bayern verschießt lediglich Joshua Kimmich.

26.04.2017, Halbfinale, FC Bayern - Borussia Dortmund 2:3

Der FC Bayern führt durch Tore von Javi Martínez und Mats Hummels bei einem Gegentreffer von Marco Reus 2:1 und vergibt mehrere Großchancen zum 3:1. Dann feiert der BVB ein großes Comeback. Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé treffen zum Dortmunder Sieg.