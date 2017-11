Bayern baut Vorsprung auf Leipzig aus

Rekordmeister Bayern München hat die Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Der Spitzenreiter setzte sich gegen den FC Augsburg souverän mit 3:0 (2:0) durch und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Vizemeister RB Leipzig.

Die Sachsen kamen bei Bayer Leverkusen trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:1). Der 1. FC Köln wartet nach dem 0:1 (0:1) beim FSV Mainz 05 auch nach dem 12. Spieltag noch auf den ersten Sieg.

Beim 500. Bundesligaerfolg in der Karriere von Trainer Jupp Heynckes sorgten Arturo Vidal (31.) und Robert Lewandowski mit einem Doppelpack (38./49.) für die frühe Vorentscheidung. Augsburg bereitete den Bayern nur in der Anfangsphase Probleme, nach dem 1:0 hatten die Gastgeber leichtes Spiel und schafften ihren neunten Saisonsieg. Seit Heynckes' Rückkehr haben die Münchner alle acht Pflichtspiele unter dem 72-Jährigen gewonnen.

In Leverkusen erzielten die Leipziger ihre Treffer durch zwei Elfmeter. Zunächst verwandelte Nationalstürmer Timo Werner (13.) einen Foulstrafstoß zum 1:0, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Leverkusens Leon Bailey (44.) war der Schwede Emil Forsberg (54.) mit einem Handelfmeter erfolgreich. Benjamin Henrichs hatte zuvor nur acht Minuten nach seiner Einwechslung für ein Handspiel im Strafraum die Rote Karte gesehen (52.). In Unterzahl erzielte Kevin Volland (74.) noch den Ausgleich.

Borussia Mönchengladbach stürmte zumindest für einen Tag auf Champions-League-Rang drei. Lars Stindl (5.), Thorgan Hazard (14./Handelfmeter) und Raffael (20./77.) trafen beim 4:2 (3:1)-Sieg der Fohlen bei Hertha BSC. Die Berliner Tore schossen Vedad Ibisevic (39.) und Mitchell Weiser (71.). Während Hertha (14 Punkte) in der Tabelle auf Rang 14 abrutschte, dürfen die Gladbacher (21) erst einmal Höhenluft genießen.

Mark Uth sicherte 1899 Hoffenheim mit einem Tor in der Nachspielzeit (90. +1) noch einen Punkt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Kevin-Prince Boateng (13.) hatte die Hessen früh in Führung gebracht. Frankfurt verpasste durch das Remis den vorübergehenden Sprung auf Rang drei und ist Sechster.

Schlusslicht 1. FC Köln verpasste trotz Überzahl in der Schlussphase den ersten Saisonsieg. Daniel Brosinski (44.) traf für Mainz per Foulelfmeter zum vierten Erfolg in dieser Spielzeit. Die Kölner von Trainer Peter Stöger haben weiterhin nur zwei Punkte. Der Mainzer Giulio Donati (71.) sah in der zweiten Hälfte nach einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte.

Nach zuvor sieben Unentschieden feierte Trainer Martin Schmidt den ersehnten ersten Sieg mit dem VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen setzten sich gegen den SC Freiburg mit 3:1 (2:0) durch. Yannick Gerhardt (3.) und Yunus Malli (29./70.) trafen für den VfL, der den Anschluss zum Tabellenmittelfeld herstellte. Die Freiburger, für die Bartosz Kapustka (68.) erfolgreich war, liegen nach ihrer sechsten Saisonniederlage auf dem Relegationsplatz.