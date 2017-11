Bänderteilriss: Hinrunde für Weltmeister Götze beendet

Die Leidensgeschichte von Mario Götze nimmt kein Ende. Der 25 Jahre alte Mittelfeldstar des kriselnden Bundesligisten Borussia Dortmund fällt wegen eines Bänderteilrisses im oberen und unteren rechten Sprunggelenk für etwa sechs Wochen aus.

Die Hinrunde ist für den Weltmeister damit vorzeitig beendet. Das teilte der BVB zweit Tage nach dem 4:4 im Derby gegen den FC Schalke 04 mit, wo sich Götze die Blessur zugezogen hatte.

Nach einer langwierigen Stoffwechselerkrankung war Götze erst im Lauf dieser Spielzeit wieder in das Team von BVB-Trainer Peter Bosz und auch in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Zumindest für Bosz bedeutet der neuerliche Ausfall des zuletzt überzeugenden Götze abermals eine Schwächung des Kaders.

Für den WM-Siegtorschützen von 2014 könnte die erneute Verletzung einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw bedeuten. Vor gut einer Woche hatte Götze der «Welt am Sonntag» noch gesagt, er wolle in Russland dabei sein, «weil ich Leistung bringe».

Sein Anspruch sei es, Löw davon zu überzeugen, dass sich der DFB-Coach auf ihn verlassen könne und er ihn als einen sehr guten Spieler ansehe. Er wolle nicht allein wegen seines entscheidenden Tores im Finale 2014 gegen Argentinien mitfahren dürfen. «Das ist nicht mein Anspruch und auch nicht der der Nationalmannschaft», hatte Götze zudem geäußert.

Der Weltmeister hatte gegen Schalke das Tor zum zwischenzeitlichen 3:0 erzielt. Nach einem Foul musste er aber zwölf Minuten vor Spielende ausgewechselt werden. Nach BVB-Angaben kann er seinem Team frühestens zum Rückrundenauftakt am 14. Januar im Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder zur Verfügung stehen.

Götze verpasst nun die verbleibenden vier Erstligabegegnungen des BVB in diesem Jahr. Auch im Champions-League-Auftritt des in der Königsklasse bereits ausgeschiedenen Clubs bei Titelverteidiger Real Madrid am 6. Dezember und im Achtelfinale des DFB-Pokals am 20. Dezember bei seinem früheren Arbeitgeber Bayern München wird er fehlen.