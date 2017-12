Freitag und Wellinger führen Tournee-Aufgebot an

führen das deutsche Aufgebot für die 66. Vierschanzentournee an.

Neben seinen beiden Top-Springern nominierte Bundestrainer Werner Schuster erwartungsgemäß auch Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Karl Geiger, Pius Paschke und Youngster Constantin Schmid, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

«Die Vorfreude auf die Vierschanzentournee ist in der gesamten Mannschaft groß. Denn zum einen erfährt die Traditionsveranstaltung eine große Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, und zum anderen haben wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten ein gutes Fundament für dieses erste Großereignis des Winters geschaffen», sagte Trainer Schuster. Freitag, Wellinger und Eisenbichler waren im ersten Saisonviertel immer wieder in die vorderen Ränge vorgesprungen. Insgesamt vier Siege durften DSV-Adler bei den sieben Einzelspringen feiern - dreimal siegte Freitag und einmal Wellinger.

Für die sogenannte nationale Gruppe, die bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf am Samstag (16.30 Uhr) sowie beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen zum Einsatz kommt, nominierte Schuster unter anderen Team-Olympiasieger Andreas Wank. Den sechsten und letzten Platz in der nationalen Gruppe vergibt Schuster erst nach dem Continental Cup in Engelberg (Schweiz).

Die jüngsten Erfolge der deutschen Skispringer haben den Ticketverkauf für die 66. Vierschanzentournee angeheizt. Für das Auftakt-Wochenende in Oberstdorf wurden über 40.000 Karten verkauft, 15.000 davon für die Qualifikation am Freitag. «Über 40.000 Zuschauer live vor Ort, das hatten wir noch nie. Das wird ein Hammer-Auftakt», sagte der Oberstdorfer Skiclub-Präsident Peter Kruijer.

Das DSV-Aufgebot:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Die nationale Gruppe:

Moritz Baer (Gmünd-Dürnbach), Martin Hamann (Aue), Felix Hoffmann (Suhl), David Siegel (Baiersbronn), Andreas Wank (Hinterzarten)