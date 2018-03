Köln/Freiburg vor 1 Stunde

Abstiegskampf in Köln - Punktet Freiburg gegen München?

Am Bundesliga-Sonntag wird es im Rheinland spannend. Der 1. FC Köln steht vor seinem nächsten Endspiel im Abstiegskampf, der VfB Stuttgart will nicht zurück in den Tabellenkeller abrutschen. Im Südwesten hofft Freiburg auf eine Sensation.