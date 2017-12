Olympia-Team steht: DOSB mit 425 Sportlern nach Rio

mindestens genauso viele Medaillen bescheren wie vor vier Jahren in London. 425 Sportlerinnen und Sportler vertreten Deutschland bei den Sommerspielen vom 5. bis 21. August in Rio, wo der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf ähnliche Erfolge wie 2012 hofft. «Wir haben damals mit 44 Medaillen ein glänzendes Ergebnis erreicht. Es wäre großartig, wenn wir das wiederholen könnten. Daran wollen wir uns messen», sagte DOSB-Vorstandschef Michael Vesper.

In der abschließenden Nominierungssitzung am Dienstag in Frankfurt wurden 247 Sportlerinnen und Sportler benannt. Namentlich noch nicht nominiert wurden die Aufgebote im Fußball (Frauen/Männer), Handball (Männer) sowie im Pferdesport. In den Mannschaftssportarten erfolgt die Kaderbenennung an diesem Donnerstag, bei den Reitern nach dem bis Sonntag laufenden CHIO in Aachen. Hinzu kommen in verschiedenen Sportarten noch 26 sogenannte «Alternative Athleten», die als Ersatzleute bereitstehen.

«Wir haben eine gute Mannschaft. Ich bin optimistisch, dass wir das London-Ergebnis wieder erreichen», sagte Vesper. Bereits am 24. Juli brechen die ersten Sportler nach Rio auf, als Letzte reisen die Marathonläufer am 17. August an. Die offizielle Verabschiedung findet am 1. August am Frankfurter Flughafen statt. «Jetzt geht es richtig los. Wir haben schon den Geruch der Copacabana in der Nase. Es kribbelt», erklärte Vesper.

Vor vier Jahren waren 392 deutsche Athletinnen und Athleten bei den Sommerspielen vertreten, 2008 in Peking waren es 439. Ursprünglich hatte der DOSB mit einem rund 450-köpfigen Aufgebot geliebäugelt. «Einige Hoffnungen haben sich dann doch nicht erfüllt», räumte Vesper ein.

Wie immer gab es auch Härtefälle. Prominentester Olympia-Zaungast ist sicher Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor. Die Titelträgerin von 2015 musste ihrer Vorgängerin Christina Obergföll das Rio-Ticket überlassen. «Für den Verband war es ein Luxusproblem, für die Athletin ist es tragisch, nicht bei Olympia dabei zu sein», sagte DLV-Präsident Clemens Prokop.

Molitor erwägt nun rechtliche Schritte. «Ich werde mir juristischen Rat holen und schauen, ob ich gegen diese Entscheidung klagen kann», sagte die 32-Jährige Leverkusenerin der «Rheinischen Post».

Entscheidend für die Nominierung der Offenburgerin Obergföll war, dass die Olympia-Zweite von 2012 und Weltmeisterin von 2013 in diesem Jahr mit 64,96 und 63,96 Metern zweimal weiter als Molitor geworfen hatte. Molitor gelang ihr weitester Saisonwurf bei der EM in Amsterdam, wo sie mit 63,20 Meter Vierte wurde.

Mit dabei ist dagegen Stabhochsprung-Ass Raphael Holzdeppe, obwohl er nur die internationale Norm erfüllt hat. «Er ist ein Weltklasse-Athlet, der aufgrund seiner Verletzung derzeit nicht in der Lage ist, Höchstleistungen abzurufen. Wir glauben, dass er bis Rio dazu in der Lage ist», begründete Dirk Schimmelpfennig, DOSB-Vorstand Leistungssport, die Einzelfallentscheidung.

Auch er glaubt an einen erfolgreichen und sympathischen Auftritt des deutschen Teams in Brasilien. «Ich bin überzeugt, dass wir ein hochmotiviertes Team am Start haben. Wir haben ein ambitioniertes Ziel ausgerufen und ich sehe gute Chancen, es zu erreichen», sagte Schimmelpfennig.

In der abschließenden Runde wurden 247 Sportlerinnen und Sportler benannt:

BEACHVOLLEYBALL (6 Athleten/4 Frauen/2 Männer): Markus Böckermann (Club an der Alster), Karla Borger (MTV Stuttgart), Britta Büthe (MTV Stuttgart), Lars Flüggen (Club an der Alster), Laura Ludwig (Hamburger SV), Kira Walkenhorst (Hamburger SV).

BOGENSCHIESSEN (2/1/1): Florian Floto (SV Querum), Lisa Unruh (BB-Berlin).

BOXEN (6/6): David Graf (91 kg/VfL Sindelfingen), Artem Harutyunyan (64 kg/TH Eilbeck), Arajik Marutjan (69 kg/BC Traktor Schwerin), Serge Michel (81 kg/TuS Traunreut), Erik Pfeifer (+ 91 kg/BW Lohne), Hamza Touba (52 kg/SC Kaarst).

GEWICHTHEBEN (5/1/4): Sabine Kusterer (bis 58 kg/KSV Durlach), Nico Müller (bis 77 kg/SV Germania Obrigheim), Alexej Prochorow (+ 105 kg/GSV Eintracht Baunatal), Jürgen Spieß (bis 105 kg/AV 03 Speyer), Almir Velagic (+ 105 kg/AV 03 Speyer).

GOLF (4/2/2): Alexander Cejka (Hanau), Sandra Gal (Düsseldorf), Martin Kaymer (Mettmann), Caroline Masson (Gladbeck).

HOCKEY:

Frauen: Lisa Altenburg (UHC Hamburg), Franzisca Hauke (Rot-Weiss Köln), Eileen Hoffmann (UHC Hamburg), Hannah Krüger (Münchner SC), Nike Lorenz (Mannheimer HC), Julia Müller (Amsterdamsche H&BC), Janne Müller-Wieland (UHC Hamburg), Pia-Sophie Oldhafer (Rot-Weiss Köln), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Cécile Pieper (Mannheimer HC), Kristina Reynolds (Hamburger Polo Club), Anne Schröder (Club an der Alster), Lisa Marie Schütze (Düsseldorfer HC), Annika Marie Sprink (Düsseldorfer HC), Charlotte Stapenhorst (UHC Hamburg), Jana Teschke (UHC Hamburg) - Auf Abruf: Yvonne Frank (UHC Hamburg), Katharina Otte (UHC Hamburg).

Männer: Linus Butt (Crefelder HC), Florian Fuchs (UHC Hamburg), Moritz Fürste (UHC Hamburg), Mats Grambusch (Rot-Weiss Köln), Tom Grambusch (Rot-Weiss Köln), Martin Häner (Berliner HC), Tobias Hauke (Harvestehuder THC), Timm Herzbruch (HTC Uhlenhorst Mülheim), Nicolas Jacobi (UHC Hamburg), Mathias Müller (Rot-Weiss Köln), Timor Oruz (Rot-Weiss Köln), Christopher Rühr (Rot-Weiss Köln), Moritz Trompertz (Rot-Weiss Köln), Niklas Wellen (Crefelder HC), Christopher Wesley (Nürnberger HTC), Martin Zwicker (Berliner HC). - Auf Abruf: Oskar Deecke (Crefelder HC), Oliver Korn (UHC Hamburg).

LEICHTATHLETIK (58 Athleten/33/25): Arthur Abele (Zehnkampf/SSV 1846 Ulm), Alexandra Burghardt (4x100 m/MTG Mannheim), Alyn Camara (Weitsprung/TSV Bayer 04 Leverkusen), Shanice Craft (Diskuswurf/MTG Mannheim), Tobias Dahm (Kugelstoß/VfL Sindelfingen), Karsten Dilla (Stabhochsprung/TSV Bayer 04 Leverkusen), Pamela Dutkiewicz (100 m Hürden/TV Wattenscheid), Robin Erewa (4x100 m/TV Wattenscheid 01), Daniela Ferenz (4x400 m/LG Neckar-Enz), Julia Fischer (Diskuswurf/SCC Berlin), Rico Freimuth (Zehnkampf/SV Halle), Sara Gambetta (Kugelstoß/SC DHfK Leipzig), Tobias Giehl (400 m Hürden/LG Stadtwerke München), Kristin Gierisch (Dreisprung/LAC Erdgas Chemnitz), Nadine Gonska (200 m/MTG Mannheim), Rebekka Haase (100 m/4x100 m/ LV90 Erzgebirge), Christoph Harting (Diskuswurf/SCC Berlin), Fabian Heinle (Weitsprung/VfB Stuttgart), Robert Hering (4x100 m/SC DHfK Leipzig), Nadine Hildebrand (100 m Hürden/VfL Sindelfingen), Lara Hoffmann (4x400 m/LT DSHS Köln), Raphael Holzdeppe (Stabhochsprung/LAZ Zweibrücken), Lucas Jakubczyk (100 m/4x100 m/SCC Berlin), Daniel Jasinski (Diskuswurf/TV Wattenscheid), Alexander John (110 m Hürden/SC DHfK Leipzig), Kai Kazmirek (Zehnkampf/LG Rhein-Wied), Kathrin Klaas (Hammerwurf/LG Eintracht Frankfurt), Sven Knipphals (4x100 m/VfL Wolfsburg), Maren Kock (1500 m/LG TELIS FINANZ Regensburg), Fabienne Kohlmann (800 m/LG Karlstadt-Gambach-Lohr), Alexander Kosenkow (4x100 m/TV Wattenscheid), Sanaa Koubaa (3000 m Hindernis/LG Stadtwerke Hilden), Yasmin Kwadwo (4x100 m/MTG Mannheim), Lisa Mayer (200 m/LG Langgöns/Oberkleen), Aleixo Platini Menga (200 m/TSV Bayer 04 Leverkusen), Malaika Mihambo (Weitsprung/ LG Kurpfalz), Friederike Möhlenkamp (4x400 m/LT DSHS Köln), Laura Müller (4x400 m/LC Rehlingen), Christina Obergföll (Speerwurf/LG Offenburg), Jennifer Oeser (Siebenkampf/TSV Bayer 04 Leverkusen), Florian Orth (5000 m/LG TELIS FINANZ Regensburg), Mateusz Przybylko (Hochsprung/TSV Bayer 04 Leverkusen), Claudia Rath (Siebenkampf/LG Eintracht Frankfurt), Maya Rehberg (3000 m Hindernis/SG TSV Kronshagen/Kieler TB), Annika Roloff (Stabhochsprung/MTV 49 Holzminden), Lisa Ryzih (Stabhochsprung/ABC Ludwigshafen), Carolin Schäfer (Siebenkampf/TV Friedrichstein), Roy Schmidt (4x100 m/SC DHfK Leipzig), Linda Stahl (Speerwerfen/TSV Bayer 04 Leverkusen), Diana Sujew (1500 m/LG Eintracht Frankfurt), Sosthene Taroum Moguenara (Weitsprung/LAZ Saar 05), Homiyu Tesfaye (1500 m/LG Eintracht Frankfurt), Gregor Traber (110 m Hürden/VfB Stuttgart), Lena Urbaniak (Kugelstoß/LG Filstal), Johannes Vetter (Speerwurf/LG Offenburg), Julian Weber (Speerwurf/USC Mainz), Alexandra Wester (Weitsprung/ASV Köln), Charlene Woitha (Hammerwurf/SCC Berlin).

RADSPORT/STRASSE (8/4/4): Lisa Brennauer (Straßenrennen, Einzelzeitfahren/Canyon SRAM Racing), Emanuel Buchmann (Straßenrennen/Team Bora Argon 18), Simon Geschke (Straßenrennen, Einzelzeitfahren/Team Giant-Alpecin), Romy Kasper (Straßenrennen/Dolmans-Boels), Maximilian Levy (Straßenrennen/RSC Cottbus), Claudia Lichtenberg (Straßenrennen/Lotto Soudal Ladies), Tony Martin (Straßenrennen, Einzelzeitfahren/Etixx - Quick Step), Trixi Worrack (Straßenrennen, Einzelzeitfahren/Canyon SRAM Racing).

RINGEN (7/4/3): Aline Focken (Freistil bis 69 kg/KSV Germania Krefeld), Nina Hemmer (Freistil bis 53 kg/AC Ückerath), Denis Kudla (griechisch-römisch bis 85 kg/VfK 07 Schifferstadt), Luisa Niemesch (Freistil bis 58 kg/SV Weingarten), Eduard Popp (griechisch-römisch bis 130 kg/VfL Neckargartach), Maria Selmaier (Freistil bis 75 kg/KSC Motor Jena), Frank Stäbler (griechisch-römisch bis 66 kg/TSV Musberg).

SCHIESSEN: Jana Beckmann (Trap/Schützengilde Nienburg 1887)

SCHWIMMEN (27/11/16): Leonie Beck (800 m Freistil/SV Würzburg 05), Paul Biedermann (200 m Freistil, 4x200 m Freistil/SV Halle), Dorothea Brandt (50 m Freistil/SG Essen), Annika Bruhn (200 m Freistil, 4x100 m Lagen, 4x200 m Freistil/SSG Saar Max Ritter), Steffen Deibler (100 m Schmetterling, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen/Hamburger SC), Christian Diener (200 m Rücken/Potsdamer SV), Christoph Fildebrandt (200 m Freistil, 4x200 m Freistil/SSG Saar Max Ritter), Jan-Philip Glania (100/200 m Rücken, 4x100 Lagen/SG Frankfurt), Lisa Graf (200 m Rücken/SG Neukölln Berlin), Vanessa Grimberg (4x100 m Lagen/SB Schwaben Stuttgart), Jacob Heidtmann (400 m Lagen/Swim-Team Elmshorn), Philip Heintz (200 m Lagen/SV Nikar Heidelberg), Franziska Hentke (200 m Schmetterling/400 m Lagen/SC Magdeburg), Johannes Hintze (400 m Lagen/Potsdamer SV im OSC Potsdam), Björn Hornikel (100 m Freistil, 4x100 m Freistil/VfL Sindelfingen), Marco Koch (200 m Brust/DSW 1912 Darmstadt), Sarah Köhler (400/800 m Freistil, 4x200 Freistil/SG Frankfurt), Leonie Kullmann (4x200 m Freistil/SG Neukölln Berlin), Jenny Mensing (200 m Rücken, 4x100 m Lagen/SC Wiesbaden), Clemens Rapp (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/SV Nikar Heidelberg), Paulina Schmiedel (4x200 m Freistil/AMTV-FTV Hamburg), Florian Vogel (400 m Freistil, 4x200 m Freistil/SG Stadtwerke München), Christian vom Lehn (100 m Brust, 4x100 m Lagen/SG Essen), Florian Wellbrock (1500 m Freistil/SC Magdeburg), Alexandra Wenk (200 m Lagen, 100 m Schmetterling, 4x100 m Lagen/SG Stadtwerke München), Damian Wierling (50/100 m Freistil, 4x100 m Freistil, 4x100 m Lagen/SG Essen), Philipp Wolf (4x100 m Freistil/SG Stadtwerke München).

SEGELN (2/1/1): Paul Kohlhoff (Nacra 17/Kieler Yachtclub), Carolina Werner (Nacra 17/Kieler Yachtclub).

TENNIS (10 Athleten/5/5): Annika Beck (Einzel/TC Rüppurr), Dustin Brown (Einzel/Kölner THC, Anna-Lena Grönefeld (Doppel, evt. Mixed/DTV Hannover), Angelique Kerber (Einzel, Doppel, evt. Mixed/TC Rot-Blau Regensburg), Philipp Kohlschreiber (Einzel, Doppel, evt. Mixed/ Gladbacher HTC), Andrea Petkovic (Einzel, Doppel, evt. Mixed/TEC Darmstadt), Philipp Petzschner (Doppel, evt. Mixed/TK Bad Aachen), Laura Siegemund (Einzel, Doppel/TC Rüppur), Jan-Lennard Struff (Einzel/Blau-Weiß Halle), Alexander Zverev (Einzel/Rochusclub Düsseldorf).

TRIATHLON: Anne Haug (LAZ Saarbrücken).

TURNEN (10/5/5): Tabea Alt (MTV Ludwigsburg), Andreas Bretschneider (KTV Chemnitz), Kim Bui (MTV Stuttgart), Lukas Dauser (TSV Unterhaching), Fabian Hambüchen (TSG Niedergirmes), Marcel Nguyen (TSV Unterhaching), Pauline Schäfer (TuS 1861 Chemnitz-Altendorf), Sophie Scheder (TuS 1861 Chemnitz-Altendorf), Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart), Andreas Toba (Turn Klubb zu Hannover).

RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK (6): Jana Berezko-Marggrander (Einzel/TSV Schmiden), Natalie Hermann (Gruppe/TSV Schmiden), Anastasija Khmelnytska (Gruppe/TSV Schmiden), Daniela Potapova (Gruppe/TSV Schmiden), Julia Stavickaja (Gruppe/TSV Schmiden), Sina Tkaltschewitsch (Gruppe/TSV Schmiden).