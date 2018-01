NHL-Profis Kühnhackl und Seidenberg auf Playoff-Kurs

Auch Tom Kühnhackl machte mit seinen Pittsburgh Penguins einen großen Schritt in Richtung Playoffs. Die Mannschaft um Superstar Sidney Crosby gewann bei den Detroit Red Wings mit 7:2 und steht in der Metropolitan Division auf dem dritten Platz.

Die Anaheim Ducks drehten mit Korbinian Holzer einen 0:3-Rückstand bei den Ottawa Senators noch in einen Sieg um. Der Schwede Rickard Rakell traf für den Playoff-Teilnehmer in der dritten Minute der Verlängerung zum 4:3-Erfolg über die Kanadier.

Torhüter Philipp Grubauer musste dagegen eine klare 0:4-Pleite seiner Washington Capitals gegen die St. Louis Blues hinnehmen. Die Mannschaft des deutschen Goalies kassierte damit im 74. Saisonspiel die 21. Niederlage.

Tobias Rieder und seine Arizona Coyotes bezwangen die Philadelphia Flyers mit 2:1. Dennoch sind die Playoff-Chancen der Coyotes weiterhin minimal.

Leon Draisaitls Edmonton Oilers verlor bei den Los Angeles Kings mit 4:6. Der deutsche Stürmer blieb beim schlechtesten Team der Pacific Division ohne Torbeteiligung.

Nicht zum Einsatz kamen Keeper Thomas Greiss beim 4:3-Erfolg in der Verlängerung seiner New York Islanders bei den Carolina Hurricane. Auch Verteidiger Christian Ehrhoff stand beim 4:1 der Chicago Blackhawks in Calgary nicht auf dem Eis.