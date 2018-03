Kugelstoßer Storl und Dahm sowie DLV-Staffeln im Finale

Beide Kugelstoß-Männer und die deutschen Staffel-Quartette über 4 x 400 Meter haben sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Amsterdam für die Finals qualifiziert.

Das schaffte auch Hochspringer Eike Onnen ohne Fehlversuch. Am abschließenden Sonntag fallen noch einmal 15 Entscheidungen.

KUGELSTOSSEN MÄNNER:



Gleich mit dem ersten Stoß erreichten Titelverteidiger David Storl und Tobias Dahm das Finale. Doppel-Weltmeister Storl (Leipzig) legte in der Qualifikation 20,84 Meter vor und ist bereit für den goldenen EM-Hattrick. Der Sindelfinger Dahm zog mit 20,42 Metern nach. «Nach der holprigen Saison war das nicht unbedingt zu erwarten, dass es gleich so klappt. Es muss einfach wieder Spaß machen», sagte der 25 Jahre alte Storl. Dahm fehlten nur acht Zentimeter zur Olympia-Norm: «Und die will ich versuchen, morgen rauszuholen.»



Finale: Sonntag 17.30 Uhr

FRAUENSTAFFEL 4 x 400 METER.



Das deutsche Quartett ist locker ins Finale gesprintet. Laura Müller (Rehlingen), Friederike Möhlenkamp, Lara Hoffmann (beide Köln) und Ruth Sophia Spelmeyer (Oldenburg) erreichten in 3:28,03 Minuten die viertbeste Zeit. Am schnellsten war das britische Frauen-Quartett (3:26,42 Minuten). Die Titelverteidigerinnen aus Frankreich liefen hinter der DLV-Staffel die fünftbeste Zeit (3:28,38).



Finale: Sonntag 18.40 Uhr

MÄNNERSTAFFEL 4 x 400 METER:



Die Männer machten es den Frauen nach: In Saisonbestzeit von 3:03,97 Minuten sprinteten Constantin Schmidt (Obertshausen), Patrick Schneider (Fürth), Kamghe Gaba (Frankfurt) und Johannes Trefz (München) in den Endlauf. Auch bei den Männern war das britische Quartett am schnellsten (3:01,63) - und lief damit in die Favoritenrolle.



Finale: Sonntag 18.50 Uhr

HOCHSPRUNG MÄNNER: Ohne Fehlversuch und mit nur vier Anläufen buchte der deutsche Meister Eike Onnen das Finalticket. Die geforderten 2,25 Meter waren für den 33-Jährigen aus Hannover kein Problem. Onnen ist mit einer Saison-Bestleistung von 2,31 Metern angereist und damit einer von nur drei Startern, die in diesem Jahr 2,30 Metern überquerten. Zu den Favoriten zählt der Italiener Gianmarco Tamberi, der bei der diesjährigen Hallen-WM mit 2,36 Metern Gold gewann.



Finale: Sonntag 17.00 Uhr