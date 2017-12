Pyeongchang 04.03.2017

Biathletin Laura Dahlmeier erneut Favoritin auf Sieg

Laura Dahlmeier geht als große Favoritin ins zweite Einzelrennen bei der Olympia-Generalprobe in Südkorea. Nach ihrem Sprintsieg ist sie in der Verfolgung die Gejagte. Erik Lesser indes will als Verfolger noch den Sprung auf das Treppchen schaffen.