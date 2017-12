Anderson und van Gerwen im Halbfinale - Aus für Taylor

Rekord-Champion Phil Taylor scheiterte dagegen in der Runde der letzten Acht mit 3:5 am Niederländer van Barneveld. Van Gerwen besiegte den Nordiren Daryl Gurney klar mit 5:1. Der zweimalige Weltmeister Anderson setzte sich zuvor in einem hochklassigen und spannenden Duell mit 5:3 gegen den Engländer Dave Chisnall durch.

Der an Position eins gesetzte van Gerwen hatte mit Gurney wenig Mühe und siegte souverän. Er trifft nun im Halbfinale am Neujahrstag auf van Barneveld. Der Niederländer ging gegen Rekord-Weltmeister Taylor schnell mit 3:1 in Führung, «The Power» kam jedoch noch einmal heran. Der fünfmalige Weltmeister van Bayeneveld entschied dann die Partie mit einem konzentrierten Schlussspurt für sich. Für Taylor kam nach seiner Finalniederlage gegen Anderson im letzten Jahr das frühe Aus.

Der 45 Jahre alte Schotte Anderson und Chisnall zeigten im Alexandra Palace eine sehenswerte Partie. Allein im ersten Satz gab es neunmal die höchste Punktzahl 180 mit drei Würfen, insgesamt nach Angaben des Veranstalters PDC sogar 33 Mal. Mit insgesamt 21 perfekten Aufnahmen von 180 Punkten stellte Chisnall den WM-Rekord von van Barneveld ein. Sieger Anderson trifft nun im Halbfinale auf seinen Landsmann Peter Wright. Der an Position drei gesetzte Schotte hatte zuvor den Engländer James Wade mit 5:3 besiegt.