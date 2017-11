4309 Meter und die Frage: Wer schlägt Hamilton?

Die Runde ist kurz mit 4309 Metern, das macht sie aber nicht leichter. Vor einem Jahr sicherte sich Lewis Hamilton die Pole Position für den Großen Preis von Brasilien. Das Rennen am Tag danach gewann er auch.

In diesem Jahr will er das am liebsten wiederholen. Nach den Eindrücken vom Training am Freitag ist der viermalige Formel-1-Weltmeister der Topfavorit auf den ersten Platz in der Qualifikation am Samstag.

Insgesamt konnte Hamilton bisher zweimal die Pole auf dem Autódromo José Carlos Pace holen, auch schon 2012. Zweimal schaffte es ebenso Sebastian Vettel, 2011 und 2013. Die meisten Poles in Interlagos im aktuellen Feld aber hat Felipe Massa eingefahren. Dreimal nacheinander (2006, 2007 und 2008) startete der Paulista vor seinen Heim-Fans von Position eins, 2006 und 2008 konnte er das auch zum Sieg nutzen. Der 36-Jährige wird diesmal zum endgültig letzten Mal antreten, nach dieser Saison beendet Massa seine Formel-1-Karriere.

Massa wird im Kampf um die besten Plätze in der Qualifikation in seinem Williams wohl keine Rolle spielen - der bislang Letzte, der im Wagen des britischen Teams die Pole holte war 2010 Nico Hülkenberg in einer chaotischen Regen-Quali. Er wird im Renault auf ähnlich widrige Witterung setzen müssen, um sich weit vorn zu platzieren. Im Training lief es für den Emmericher am Freitag bei Sonnenschein und leichter Bewölkung schlecht bis mäßig.

Verbesserungsbedarf hat Vettel noch ausgemacht, der um den zweiten Platz in der WM-Wertung kämpft. 15 Punkte führt der Ferrari-Fahrer vor den letzten beiden Saisonrennen in Brasilien und Abu Dhabi vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Der Finne stand zuletzt am 9. Juli beim Großen Preis von Österreich auf der Pole. Für Hamilton wäre es allein in dieser Saison hingegen bereits das zwölfte Mal.

Die Gefahr, die ihm und Vettel von Red Bull droht, ist halbiert. Daniel Ricciardo wird zehn Plätze strafversetzt. Im Hybrid-Motor musste ein neues Teil eingebaut werden. Da das Limit überschritten wurde, folgte die Strafe. Umso mehr wird Mexiko-Sieger Max Verstappen alles daran setzen, eine weltmeisterliche Hamilton-Show schon in der Qualifikation zu verhindern.