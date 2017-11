24 Treffer: Paris Saint-Germain jagt BVB Torrekord ab

Mit dem 7:1-Erfolg gegen Celtic Glasgow hat das Fußball-Team aus der französischen Hauptstadt bereits 24 Tore in der Gruppenphase der Königsklasse erzielt. Die Dortmunder hatten in der vergangenen Saison mit 21 Treffern in sechs Spielen die Bestmarke aufgestellt.

Im Schnitt erzielte das Team um Superstar Neymar in seinen bisherigen fünf Partien 4,8 Tore, darunter war auch das 3:0 gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Zum Abschluss der Gruppenspiele am 5. Dezember in München kann die Mannschaft mit dem deutschen Weltmeister Julian Draxler ihre bemerkenswerte Trefferquote noch ausbauen.

Paris führt die Gruppe B mit 15 Punkten und 24:1 Toren an. Der FC Bayern ist nach dem 2:1 in Anderlecht mit 12 Zählern und 10:5 Toren Zweiter. Beide Teams sind für die K.o.-Runde längst qualifiziert.

Die meisten Tore in der Gruppenphase der Champions League:

Tore Verein Saison 24 Paris Saint-Germain* 2017/18 21 Borussia Dortmund 2016/17 20 Manchester United 1998/99 20 Barcelona 2011/12 20 Real Madrid 2013/14 20 Barcelona 2016/17 19 Barcelona 1999/2000 19 Real Madrid 2011/12 19 Real Madrid 2015/16 19 Bayern München 2015/16

* nach fünf Spielen