Braunschweig vor 1 Stunde

20. BBL-Sieg in Serie für die Basketballer des FC Bayern

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga den 20. Sieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer hatte am Samstag bei den Basketball Löwen Braunschweig beim 91:82 (46:44) allerdings mehr Probleme als erwartet.