Sagnol als Nothelfer





Wir wollten wissen: Wer soll Ancelotti-Nachfolger werden?



dpa/ak

Nach dem Rauswurf von Trainer Carlo Ancelotti beginnt Fan-Liebling Willy Sagnol seine Mission als Nothelfer beim FC Bayern. Der Franzose soll bis zum Bundesliga-Gastspiel bei Hertha BSC am Sonntag wieder für Ruhe bei den kriselnden Münchnern sorgen.Sagnol wird - trotz Cheftrainer-Erfahrung in Bordeaux - vermutlich keine Dauerlösung beim deutschen Rekordmeister. Die Bayern-Bosse drängen auf eine zügige Entscheidung, wollen sich aber nicht unter Druck setzen lassen. "Wir haben keinen Zeitdruck, aber nach der Pause von zwei Wochen wollen wir eine Lösung haben", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit Blick auf die Länderspiel-Pause Anfang Oktober.Schnell begannen am Donnerstag Spekulationen um Thomas Tuchel, der trotz des DFB-Pokalsiegs im Sommer bei Borussia Dortmund gehen musste, und Julian Nagelsmann, der jüngst sogar öffentlich vom Bayern-Job träumte. Doch auch andere Namen werden gehandelt.Die Leser von inFranken.de hatten seit Donnerstagnachmittag die Möglichkeit, aus einer kleinen Auswahl für ihren Favoriten abzustimmen . Bis Freitag (Stand: 11.15 Uhr) haben 665 Nutzer die Möglichkeit genutzt. Das Ergebnis: Die meisten inFranken.de-Leser wollen als künftigen Bayern-Coach den Ex-Dortmunder und aktuellen Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, sehen (23 Prozent der Stimmen). Kloppo ist aber nur hauchdünn vorn. Auf Platz 2 und 3 folgen ebenfalls aus der Bundesliga bekannte deutsche Trainer, nämlich Julian Nagelsmann (TSG 1899 Hoffenheim, 22 Prozent der Stimmen) und der aktuell vereinslose Thomas Tuchel (zuletzt Borussia Dortmund, 19 Prozent der Stimmen).Die Entscheidung treffen freilich andere. Fest steht, dass die Bayern nicht viel Zeit für eine überzeugende Lösung haben. Im Oktober warten die wichtigen Spiele gegen Celtic Glasgow, in denen es um das Weiterkommen in der Champions League geht, und die schwere DFB-Pokalpartie bei RB Leipzig auf den Branchenführer."Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", mahnte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.