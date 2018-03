Grün als Mutmacher: DFB-Team bei WM wie einst 1990 - so kommt das neue Trikot bei den Fans an

Premiere für die grünen Trikots am Freitag gegen Spanien





Neben dem klassischen weiß-schwarzen Outfit wird Deutschland bei der WM im Sommer in Russland auch wieder das traditionelle grüne Trikot präsentieren.DFB-Partner adidas stellte am Dienstag das neue sogenannte Auswärtstrikot vor, das mit seinem Design an die legendären Spielerhemden erinnern soll, mit denen Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Lothar Matthäus und Co. 1990 in Italien den WM-Titel gewonnen hatten.Die neuen Trikots mit einem dezenten Zackenmuster in abgestuften Grüntönen und einem schmalen weißen Kragenstreifen feiern am Freitag in Düsseldorf beim Testspiel gegen Ex-Weltmeister Spanien Premiere. "Unsere Heimfarben werden immer Weiß und Schwarz bleiben, aber ich denke: Wenn wir auswärts so auftreten, müssen wir uns auch nicht verstecken", sagte Julian Draxler zu den neuen Hemden. Auch die weiße Variante der WM-Trikots 2018 mit gezacktem Brustring in Grautönen, die schon im November des Vorjahres vorgestellt wurde, soll die Verbindung zum WM-Sieg vor 28 Jahren in Rom verdeutlichen.Der DFB geht die Mission Titelgewinn mit einem speziellen WM-Slogan an. "BEST NEVER REST" prangt in Großbuchstaben auf dem schwarzen Mannschaftsbus, "die Besten ruhen sich nie aus." Dabei ist das "V" im "NEVER" als römische Fünf in goldener Farbe hervorgehoben und soll das von Löw vorgegebene Ziel des fünften WM-Titelgewinns in Russland unterstreichen. Der neue Schriftzug soll den Spielern verdeutlichen, dass sie täglich neu für den Erfolg arbeiten müssen. Der Slogan ist aber auch eine zentrale Erkenntnis aus dem verpassten EM-Titel 2016. Auf dem WM-Triumph 2014 habe man sich zu lange ausgeruht und sei etwas bequemer geworden, räumte Teammanager Oliver Bierhoff ein.Verteidiger Mats Hummels sieht in den Trikots "Vielversprechendes" für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland. Grüne Hemden haben eine lange Tradition in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes. Schon beim ersten WM-Triumph 1954 in der Schweiz trugen die Spieler um Fritz Walter teilweise Grün, die Hemden mit dem weißen Schnürkragen sind noch heute Kult. 1972 führten Franz Beckenbauer und Gerd Müller Deutschland in grünen Trikots zum Titel.Im offiziellen DFB-Fanshop und über adidas können Fans die neuen grünen Trikots ab sofort erwerben. Sie kosten für Männer 89,95 Euro, für Frauen 79,95 Euro und für Kinder 69,95 Euro.Bei den Fans wurde das neue Trikot natürlich gleich heiß diskutiert, vor allem unter dem Facebook-Post der Seite des DFB-Teams . Hier wurden über 1000 Kommentare abgegeben. So manch ein Fan ist von dem neuen Design wenig begeistert: "Sieht aus wie ein Schlafanzug", kommentierte ein Nutzer und bekam darauf Hunderte Reaktionen. Ein anderer merkte an: "Sieht aus wie ein Unfall im Kunstunterricht", ein weiterer nimmt Adidas in die Pflicht: "Adidas ihr braucht neue Designer, jedes Trikot wird lächerlicher." Ein anderer postete: "Na dann hoffen wir mal, dass wir so wenig Auswärtsspiele wie möglich haben werden."Doch es gibt auch Fürsprecher des neuen Trikots: "Das Trikot hat Ikonencharakter und sieht allemal besser aus als die vergangenen Ausweichtrikots", findet ein Nutzer. "Sind doch cool. Erinnern an die Trikots der WM 86 in Mexico!" oder "Ganz ehrlich, ich find das Trikot geil!", kommentieren andere.Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten - wichtig wird am Ende sein, wie erfolgreich die Mannschaft in den Trikots ist. Passend kommentiert ein User: "Wenn wir in dem Trikot Weltmeister werden ist mir die Optik doch egal".