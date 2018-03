Mainz vor 1 Stunde

Schalke hält Kurs auf Königsklasse - 1:0 in Mainz

Der FC Schalke bleibt weiter erster Verfolger des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:0 in Mainz dank eines Traumtores von Daniel Caligiuri rückt die Teilnahme an der Champions League immer näher. In Mainz werden die Abstiegssorgen immer größer.